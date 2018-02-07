انجازات الكشافة الفلسطينية في سطور

رام الله- وطن للأنباء: منذ ثلاث سنوات، والانجازات الكشفية في فلسطين تتراكم محلياً واقليمياً ودولياً، وذلك بفضل رعاية واحتضان المجلس الاعلى للشباب والرياضة لانشطة وفعاليات الكشافة، من أجل رفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل الأقليمية والدولية.

ومن هذه الانجازات، حصول فلسطين على قلادة الكشاف العربي ممثلة باللواء جبريل الرجوب وهي أعلى وسام يمنح عربياً لمن قدم خدمات جليلة للكشافة العربية، وحصول فلسطين على عضوية اللجنة الكشفية العربية ممثلة بتوفيق سالم، ويرشح لها من تحمل مسؤوليات قيادية كشفية عالية على المستوى الوطني، وهي أرفع منصب كشفي عربي، وحصول فلسطين على وسام الهدهد العربي ممثلة بصخر حميد، ويمنح الوسام لمن تولوا رئاسة او عضوية اللجان الكشفية العربية الفرعية، ولهم مساهمات بارزة في تفعيل العمل الكشفي على المستويين الوطني والعربي، وحصول فلسطين على رئاسة اللجنة التحضيرية للمنتدى الرابع للشباب العربي ممثلة ببدر عثمان، اضافة لحصول فلسطين على جائزة رسل السلام الكشفي ممثلة بالقائدة مي عبد الهادي، وتأهيل 6 قادة تدريب و2 مساعد قائد تدريب، والحصول على 6 أوسمة للجوالة في اللقاء ال20 للجوالة في المغرب.

كما حصلت جمعية الكشافة الفلسطينية على العضوية الكاملة مع حق التصويت في المنظمة العالمية للحركة الكشفية بتاريخ 27/2/2016، وحصول الجمعية على شهادة الاعتراف بالعضوية الكاملة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية خلال المؤتمر الكشفي العالمي الـ41 في باكو اذربيجان بشهر آب 2017، ناهيك عن حصول الجمعية على شهادة العضوية الكاملة لـ " هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية " في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات مجدداً ، علماً بأن فلسطين عضوة منذ العام 1984م، وحصول الجمعية على العضوية الكاملة لـ "مرشدات فلسطين " وشهادة الاعتراف باسم جمعية الكشافة الفلسطينية خلال المؤتمر العالمي ال36 للمرشدات في نيودلهي بالهند بشهر أيلول 2017.

كما حصلت فلسطين على عضوية ثلاث لجان كشفية عربية فرعية في المنظمة الكشفية العربية، وهي:لجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير الاداري جهاد ابو زنيد، ولجنة تنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية صخر حميد، واللجنة القانونية أيمن مظهر، واصدار مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2017 بشان جمعية الكشافة الفلسطينية، حيث تعتبر امتدادا لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، وتتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وتخضع لاشراف ورقابة المجلس الاعلى للشباب والرياضة.

ونجحت جمعية الكشافة في تنظيم الاسبوع الوطني الأول للكشافة الفلسطينية للعام 2016 بمناسبة حصول الجمعية على العضوية الكاملة في المنظمة العالمية وتنظيم احتفال مركزي بمشاركة الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ووفود كشفية من تونس والأردن.

كما نظمت الاسبوع الوطني الثاني للكشافة الفلسطينية للعام 2017 بمناسبة حصول الجمعية على شهادة العضوية الكاملة في المنظمة العالمية وتنظيم احتفال مركزي في مقر المقاطعة تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بمشاركة وفود كشفية من الأردن ومصر والمغرب ومن المحافظات الجنوبية من الوطن بشهر تشرين ثاني 2017.

أما في سياق المشاركات العربية والدولية، ففي العام 2015 كان عدد المشاركين في الانشطة العربية والدولية 55 مشارك منهم 45 كشاف وقائد و10 مرشدات وقائدة، اما في العام 2016 كان عدد المشاركين في الانشطة العربية والدولية 61 مشارك منهم 45 كشاف وقائد و16 مرشدات وقائدة، اما في العام 2017 كان عدد المشاركين في الانشطة العربية والدولية 60 مشارك منهم 34 كشاف وقائد و26 مرشدات وقائدة.