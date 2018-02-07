الشرطة تضبط 7 مركبات خاصه تنقل ركاب مقابل أجر في طولكرم

طولكرم- وطن للأنباء: ضبطت الشرطة اليوم 7 مركبات خاصه تنقل ركاب مقابل أجر في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه بناء على العمل بالقانون المروري الجديد بخصوص ضبط وحجز المركبات المخالفه للقوانين المروريه، ومن خلال نشر دوريات المرور على شوارع ومفارق المدينه وبناء على شكاوى المواطنين تم ضبط 7 مركبات خصوصيه تقوم بنقل وتحميل ركاب مقابل أجر.

وأكد البيان حجز المركبات والتحفظ عليها وعلى سائقيها لأستكمال الإجراءات القانونيه بحقهم اصولا .