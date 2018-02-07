بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة بمشاركة فلسطين

رام الله- وطن للأنباء: بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية ( 101 ) على مستوى كبار المسؤولين، بمشاركة دولة فلسطين، وذلك برئاسة السودان خلفا للسعودية .

ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس.

ويناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية في صدارتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته 29 ، فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قد بدأت الأحد الماضي باجتماع اللجنة الاجتماعية لإعداد الملف الاجتماعي لاجتماع المجلس ثم اللجنة الاقتصادية التي عقدت الإثنين لإعداد الملف الاقتصادي لاجتماعات الدورة الحالية للمجلس.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : مدير إدارة العالم العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، ومسؤول ملف الجامعة العربية بوزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، والمستشاران تامر الطيب، وجمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.