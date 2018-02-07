الايرلندي جيمي ماكغولدريك منسقا للامم المتحدة في فلسطين للشؤون الانسانية

وطن للأنباء- وكالات: قرر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تعيين الأيرلندي جيمي ماكغولدريك نائبًا لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقًا للشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان صدر بالأمم المتحدة إن "المسؤول الجديد يتمتع بخبرة طويلة في مجالات الشؤون الإنسانية والسياسية، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، حيث عمل في اليمن ونيبال وجورجيا".

كما عمل ماكغولدريك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعددًا من المنظمات غير الحكومية.