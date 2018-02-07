لجان الحراسة الشعبية في مواجهة مفتوحة مع زعران التلال

رام الله – خاص وطن للانباء: بينما كان عدة اطفال يلعبون امام منازلهم الواقعة على اطراف قرية مادما في محافظة نابلس، تفاجئوا بهجوم مباغت شنه عدد من مستوطني مستوطنة يتسهار، الذين حاولوا خطف طفلين قبل ان ينقذهم الاهالي الذين هبوا للدفاع عنهم.

وقال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـوطن، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الموطنين في القرية، اقتحموا القرية ظهر اليوم، وقاموا بخطف طفلين (6،8 أعوام) من أمام منازلهما على أطراف القرية، قبل ان يطاردهم الأهالي حتى تمكنوا من تخليصهما من بين أيدي المستوطنين، دون أن يلحق بعما اي اذى.

وتتعرض قرى محافظة نابلس، لاعتداءات يومية من قبل زعران التلال، تتنوع بين رشق مركبات المواطنين بالحجارة، او قطع الاشجار في بساتينهم، او اقتحام القرى والبلدات والاعتداء على منازلهم بالحجارة او محاولة حرقها.

ولطالما شهدت بعض القرى نجاحات تحسب للاهالي والمواطنين من صد تلك الاعتداءات كما حصل اليوم في مادما، في حين رسخت بلدة قصرة القريبة صورة لن تنسى في ذاكرة الفلسطينيين حين احتجز المواطنون عشرات المستوطنين واوسوهم ضربا قبل ان يهب جيش الاحتلال لانقاذهم.

ودقت جريمة احراق المستوطنين لعائلة دوابشة وهي على قيد الحياة في قرية دوما جنوب شرق مدينة نابلس فجر 31 تمّوز/يوليو 2015، ، ناقوس الخطر في القرى الفلسطينية التي تتعرض لهجمات مماثلة من المستوطنين، ما دفع المواطنين في بعض القرى لتشكيل "لجان الحراسة الليلية" لحراسة القرية وحمايتها من تسلل المستوطنين اليها خاصة في ساعات الليل المتأخرة والفجر الاولى.

ومع مرور الوقت تراجع عمل لجان الحراسة في بعض المناطق ، بينما لا تزال تعمل في مناطق اخرى، باساليب جديدة مغايرة لاساليب الحراسة الليلية.

قرية مادما التي تتعرض يوميا لاعتداءات المستوطنين، لم تعد تعتمد على لجان الحراسة الشعبية لحماية القرية من اعتداءات المستوطنين، حسب ما قاله رئيس مجلس قروي مادما ايهاب القط لوطن.

واوضح القط ان كل مواطن يعد لجنة شعبية بحد ذاته، وبالتالي فان المواطنين يعملون بالعادة ويقوم كل مواطن بدوره بالتبليغ عن اي محاولة اقتحام للمستوطنين، لانه لا يمكن للمواطنين التفرغ بشكل دائم للحراسة.

ويشابه الاسلوب الجديد في الحماية اسلوب "ألفزعة الفلسطينية" القائمة على تحشيد الناس في لحظة الحدث او قبل حدوثة، اذ يقول القط، كل مواطن يبلغ المجلس القروي باي تحرك للمستوطنين، ونحن نقوم بدورنا بابلاغ المحافظة والارتباط الفلسطيني ودعوة المواطنين عبر مكبرات الصوت في المساجد للخروج والتصدي للمستوطنين.

واشار القط الى ان لجان الحراسة هي عمل تطوعي تخضع لمدى تفرغ المواطنين، اذ لا يوجد متفرغين لعملية الحراسة والمراقبة.

ومنذ اكثر من 4 اعوام شكلت قرى قصرة وقريوت وجالود نماذج لعمليات الحراسة الشعبية والتصدي للمستوطنين، اذ قال احد النشطاء في لجان الحراسة والحماية والمقاومة الشعبية في قريوت لوطن للانباء، انه في ظل الهجمات المستمرة في جنوب نابلس والهجمة الاستيطانية وسلب الاراضي والتوسع الاستيطاني وعربدة المستوطنين المستمرة، ارتأت لجان الحماية في جالود وقريوت وقصره ان تعمل وفق الية جديدة .



واضاف القريوتي ان الآلية الجديدة لا تعتمد على تواجد الشبان او لجان الحراسة معا، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال سواء بالاعتقال او التوقيف او التهديد، بل بتفرقة الشبان على مناطق متعددة وحارات البلدة والتواصل مع البيوت القريبة من المستوطنات والاعتماد على اي انذار او اشتباه يتم ايصاله من المنازل القريبة من المستوطنات، الى لجان الطواريء في وسط البلدة.

واوضح القريوتي انه جرى تشكيل لجنة طواريء مساندة في قريوت للتواصل مع قرى جنوب نابلس قصره وجالود ومع قريتي بورين ومادما، كما جرى تشكيل فرق مشتركة بين هذه القرى لارشاد المواطنين وتوعيتهم وابلاغهم عن تحركات المستوطنين واماكن تواجدهم على الطرق والشوارع لحمايتهم.

واشار القريوتي الى اعتماد نشطاء لجان الحماية والحراسة على تعميم المعلومات لديهم على وسائل الاعلام.

وتجري لجان الطواريء في القرى اجتماعات دورية لتوثيق الاعتداءات التي يرتكبوها المستوطنين وتفعيل الملاحقة القانونية للمستوطنين من خلال رفع قضايا عليهم في محاكم الاحتلال.

واشار القريوتي الى اهمية تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق بين القرى لمواجهة المستوطنين، داعيا المواطنين الى عدم الخوف والاحتفاظ بارقام التواصل مع لجان الطوارئ لابلاغها وانذارها باي خطر او هجوم قد يشنه المستوطنون عليهم .

واشار القريوتي الى ان لجان الحماية قامت قبل اسبوعين بحماية عدة منازل من خلال تركيب حماية حديدية على شبابيك المنازل، ووضع اسيجة شائكة على بعض الجدران لعرقلة تسلقها من المستوطنين .

يشار الى ان عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة ازداد بنسبة 3،4% عام 2017 ليصبح 435708 أشخاص، اضافة الى نحو مئتي ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية المحتلة،و في الأحياء العربية للمدينة المقدسة وفي أحياء استيطانية.

ووافقت اسرائيل عام 2017 على بناء 6742 وحدة استيطانية جديدة وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، حسب منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

واظهرت الاحصائيات الاسرائيلية، ان المستوطنين المتشددين يشكلون غالبية سكان أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية، هما: "مودي ايليت" غرب رام الله التي يبلغ عدد سكانها 70119 شخصا، و"بيتار ايليت" جنوب القدس التي يبلغ سكانها 56485 شخصا، أما المستوطنة الثالثة من حيث عدد السكان فهي "معالي ادوميم" شرق القدس التي تعد 40996 نسمة، ويمثل اليهود المتشددون دينيا نحو 10% من سكان اسرائيل.

وازاء الارقام المخيفة لتغول الاستيطان في الضفة، وازدياد سرقة الاراضي ومصادرتها، تبدو فاعلية المقاومة الشعبية التي اعلنت السلطة الفلسطينية اكثر من مرة تبنيها لها، ورغبتها في توسيع رقعتها، تراوح مكانها في بعض المناطق، في ظل تجرأ المستوطنون على الفلسطينيين وهو امر مخالف للواقع الذي كان قائما خلال سناوت الانتفاضة الثانية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف لوطن، ان عدم توسع رقعة المقاومة الشعبية في مواجهة المستوطنين يعود لانكفاء النظام السياسي الفلسطيني ، وحالة الضعف والانفصام بين النظام السياسي والحالة الشعبية، ما جعل كل واحد منا يبحث عن كيفية الدفاع عن نفسه، ما ادى الى تراجع العمل الجمعي في الحالة الفلسطينية، والبحث عن الحل الفردي .

واضاف عساف ان السبب الاخر لهذه الحالة هو عدم ثقة المواطن بما تقوم به السلطة الفلسطينية، التي لم تقدم على وقف التنسيق الامني والعلاقات مع الاحتلال، ما يسبب حالة الانكفاء الشعبي، التي تشجع المستوطنين على التجرؤ على المواطنين .

واشار عساف الى ان المستوطنين غير مطمئنين رغم كل الحماية المتوفرة لهم من جيش الاحتلال، لكنهم يحاولون الظهور بمظهر المطمئن، فهم يعيشون في حالة امنية غير مستقرة وفي تأهب امني مستمر.

وحول المطلوب لمواجهة هذا التغول الاستيطاني، قال عساق المطلوب هو تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيزها على الارض وان يكون هناك موقف سياسي فلسطيني واضح لا لبس فيه بوقف التنسيق والقطيعة مع الاحتلال، وان تكون القيادة الفلسطينية في منتصف المجابهة مع شعبها لاستعادة ثقته بها.