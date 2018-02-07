الوزير قبها بعد الافراج عنه لوطن: لعل دماء احمد جرار تكون شرارة الانتفاضة الثالثة

رام الله - وطن للأنباء: قبيل صلاة المغرب مساء اليوم، افرجت سلطات الاحتلال عن وزير الاسرى السابق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها من سجن مجدو، بعد اعتقال دام لنحو 6 اشهر، والذي توجه مباشرة الى بيت عزاء الشهيد احمد نصر جرار في مدينة جنين.

واعلن قبها رفضه استقباله المهنئين بالافراج عنه، وبقاءه في بيت العزاء لاستقبال المهنئين باستشهاد احمد نصر جرار.

وقال قبها من بيت العزاء في حديث خاص لوطن للانباء، ان الاسرى في سجون الاحتلال تابعوا بشكل مكثف كل ما ينشر عن احمد جرار، قائلاً "لا افشي سرا عندما اقول ان الاسرى في صلواتهم وفي قيام الليل وبعد صلاة الفجر كانوا يدعو الله ان يحفظ احمد جرار وان يعمي عنه الابصار وان يسدد رميه في صدور الاحتلال".

واضاف قيها، ان العملية التي نفذها جرار شكلت رافعة للمعنويات لدى الاسرى، واكدت من جديد ان للاقصى طيورا ابابيل ترمي الاحتلال، وان احمد جار اكد ان الشعب الفلسطيني حي ويقدم روحه واغلى ما يملك من اجل الاقصى.

واشار قبها الى ان احمد جرار الذي احتفظ بهدية والده الشهيد نصر جرار وهي المصحف الشريف لمدة 16 عاما، وكانت ترافقه في حله وترحاله، واثناء تنفيذه العملية واستشهاده، يثبت ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن ارضه.

وحول ما يطرح بشان صفقات سياسية تعدها الولايات المتحدة الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية قال جرار، ان قبها ان كل الصفقات التي تتم في الظلام لن تجعل الشعب الفلسطيني يستسلم بل سيستمر في تقديم التضحيات، لانه لا يقبل ان تكون حقوقه منقوصة.

واضاف قبها ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن فلسطين التاريخية، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وان المسجد الاقصى كاملا للفلسطينين، وكل اكاذيب الاحتلال ستتحطم على صخرة صمود ومقاومة شعبنا الذي لن يبخل على الاقصى والقدس.

واكد قيها ان جميع الفلسطينيين بانتظار تسلم جثمان الشهيد احمد جرار لتكريمه ودفنه بجوار ابيه نصر جرار، ولعل دماء احمد تكون شرارة انتفاضة ثالثة، وخير مثال على ذلك ما شهدته مدينة نابلس من مواجهات مساء امس