32 اصابة في مواجهات مع الاحتلال بالقدس والضفة

VHL HGGI- وطن للأنباء: أصيب 32 مواطناً، أحدهم بالرصاص، إلى جانب جروح واختناقات، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين، بمدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، أن 30 شاباً أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمدينة أريحا، شرقي الضفة.

وأوضحت الجمعية أن طواقم الإسعاف التابعة لها في أريحا، تعاملت مع 21 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و9 حالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز، لقمع المتظاهرين على مدخل أريحا الجنوبي، الذين ردوا برشق الحجارة والعبوات الفارغة.

وفي بيان آخر لها، أفادت "الهلال الأحمر" بأن طواقمها تعاملت مع جروح خطيرة لفتى أصيب برصاص جيش الاحتلال في قرية "كفر عقب"، شمالي القدس.

وأشارت الجمعية، إلى أن الفتى المصاب تعرض لثلاث رصاصات بالوجه والصدر والفخذ، وتم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي، وسط الضفة.