هيئة الطيران المدني السعودية تنفي منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

وطن للأنباء: نفت هيئة الطيران المدني السعودية مساء اليوم الأربعاء، منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

فقد نقلت العديد من وسائل الإعلام العربية، بالإضافة إلى وكالة "رويترز" العالمية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تصريحا منسوبا لمتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قال فيه: إن الهيئة لم تمنح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم طيران الهند، إن الناقلة المملوكة للدولة الهندية طلبت إذنا لثلاث رحلات أسبوعيا بين نيودلهي وتل أبيب، وإن الخطوط الهندية ما زالت تنتظر موافقة لعبور الأجواء السعودية في تلك الرحلات.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية خبرا ذكرت فيه أن إسرائيل والهند تناقشان إمكانية السماح للراحلات الجوية المباشرة بين البلدين بالمرور فوق الأجواء السعودية.