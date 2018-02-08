الاسير منير حنتش من قلقيلية يشرع بالاضراب

رام الله- وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسير منير نزيه محمد حنتش (43 عاما) سكان قلقيلية المحكوم 16 عاما منذ عام 2002، ويقبع في سجن النقب قد شرع باضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم الوضوح في تحديد تاريخ الافراج عنه.

وقالت هيئة الاسرى ان مصلحة السجون سلمته 3 تواريخ للافراج الاول 20/2/2018 والثاني 7/3/2018، والثالث 20/8/2018.

واوضحت الهيئة ان الاسير حنتش اعتقل يوم 18/7/2002 إداريا ثم تم تحويله الى التحقيق بتاريخ 21/8/2002 وتم الحكم عليه 16 عاما.

وأوضحت الهيئة انها قامت بمراسلة مصلحة السجون لأجل التوضيح الدقيق لتاريخ افراج الاسير حنتش واحتساب مدة الاعتقال الاداري في الحكم الذي صدر بحقه.