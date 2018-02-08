13 لاجئاً فلسطينياً استشهدوا في سورية خلال الشهر الماضي

وطن للأنباء: أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أنه وثق استشهاد نحو "13" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال كانون الثاني/ يناير 2018، في حين قضى "9" لاجئين خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال كانون الثاني/ يناير 2018 توزعوا حسب المكان على النحو التالي: : "6" لاجئين قضوا في ريف دمشق، وثلاثة لم يعرف مكان مقتلهم، وشخص توفي في دير الزور، وآخر في حماة، ولاجئ في إدلب، وشخص في دمشق.

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "26" الذين قضوا في كانون الثاني/ يناير 2017 توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في درعا قضى (3)لاجئين، و3 في ريف دمشق، فيما قتل آخر في إدلب، ولاجئ توفي في دمشق، وآخر لم يعرف مكان مقتله.

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ "3646" ضحية.