بعد أن هدمه صاحبه بيده.. الاحتلال يدمر ما تبقى من منزل في قلنسوة

وطن للأنباء: بعد اقل من 24 ساعة على هدم مواطن منزله بيده في بلدة قلنسوة، تجنباً لفرض غرامة باهضة عليه، قامت جرافات الاحتلال بتدمير ما تبقى من المنزل المهدوم.

وذكر عبد الباسط سلامة رئيس بلدية قلنسوة، ان "الشرطة حضرت اليوم وقامت بهدم ما تبقى من البيت قيد الانشاء التابع للمواطن محمد جمل، في المنطقة الشمالية في قلنسوة، مع العلم ان محمد جمل هدم بيته بنفسه يوم امس".

وتعاني قلنسوة كسائر البلدات العربية من شبح الهدم وأوامر بهدم فوري لعشرات المنازل والمنشآت بذريعة البناء غير المرخص، كما جرى هدم أكثر من 12 منزلا خلال العام الماضي في قلنسوة.