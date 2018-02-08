مركز أبحاث إسرائيلي: "إسرائيل" تعيش عصرها الذهبي

وطن للأنباء: قال ناطق باسم مؤتمر "هرتسليا" الاستراتيجي االيوم الخميس إن "إسرائيل تعيش عصرها الذهبي في فترة استقرار لم تشهدها منذ 70 عاماً وسط دعم أمريكي غير مسبوق".

وبين الناطق ان مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي القائم على المؤتمر أن "ملخص النقاشات التي جرت في المؤتمر تشير إلى أنه لا يوجد تهديد وجودي على إسرائيل في الوقت الراهن خلافاً للسنوات السابقة"، موضحاً أن "التقدم في المسيرة السلمية ليس على جدول أعمال الحكومة، كما تم توصيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس كزعيم ضعيف وأن دوره قد انتهى"، على حد زعمه.

وأضاف أنه بالإمكان الضغط على الفلسطينيين عبر مقايضتها بمصالح الدول العربية المختلفة وإجبارهم على العودة للمفاوضات.