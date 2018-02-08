صفعة جديدة للاحتلال

كتب: طارق عسراوي

لقد حصل ما يخشاه الاحتلال، وما سعى الى طمسه بكل الوسائل.

لقد حمل الناس صورة أحمد جرّار ورفعوا بها سقف الأمل، أسطروه وصار نموذجاً.

خلال الأسابيع الماضية شغل أحمد حديث الناس، وأخذوه مثالاً ونموذجاً يقاس عليه، وللبرهنة على أن منظومة الاحتلال الأمنية هشّه.. لقد سمعت أحدهم يقول متعجباً: " هل تعرفون معنى أن يستطيع شاب واحد صورة منشورة في كل العالم، أن يختفي لأسابيع عن عين الاحتلال في مدينة محاصرة مثل جنين !! لقد هشّمت ابتسامته مقولة الجيش الذي لا يُقهر .. ".

نعم، دوماً سعى الاحتلال إلى صناعة وعينا الجمعي، وكان يسارع للرد على كل مقاومة بإفراط شديد، أراد أن يُقنعنا بأنه القادر على افشال واحباط مجرد التفكير في مقاومته، وكثيرا ما تجبّر وبطش واستوغل كي يردع وعينا بشكل مسبق، ونغدو ضحية مرعوبة، متنكّرة لقضاياها وتسعى فقط لخلاصها الفردي.

في مواجهة هذا السعي الدؤوب جاء أحمد، ليقول إن الفلسطيني لم يرضخ، قد نقول كثيرا في توصيف الحالة العامة، قد نقول أن قوانا الجماعية ذابت أو وهنت، وقد تصاب الشعوب بلحظة اليأس، فلا تعود مؤمنة بجدوى الفعل، كما يصاب القادة عند عجزهم عن احداث الفارق، أو عدم طرحهم للرؤى الجماعية والمنجزة، أو ضعف دورهم، يصابُون بحالة استعادة الماضي، ويصبح منجزهم هو التاريخ الذي تستمد منه مبررات بقائهم، فنراهم يستعيدون رموزاً وشعارات وبطولات، على أهميتها، تاريخية من الماضي.

وهنا نراهم أيضاً، ينكرون حالة العجز ويشعلون معارك أخرى، وهمية غالباً، ليحصدوا منها انتصارات جانبية، وأعني بالقادة كل من هو صاحب تأثير في وسط أو جماعة.

تلك الأمراض تصيب الشعوب جميعها، ومن الوارد أن يصاب بها شعب محكوم بالاحتلال منذ أجيال متعاقبة، الا أن كل ذلك لم يجعل الفلسطيني عاجز، بل ما زال ينبض تطلعاً لحريته دون اكتراث بالأعباء التي تثقل كاهله وأثقلها الاحتلال.

إن أحمد جرّار آخر الأمثلة على أننا شعب يجرح خطاه نحو حريته ولن يكون الأخير، فلن ننسى كيف رفع جرّار من سخونة الدماء في اجسادنا، كما رفعها الابراهيميّان - الزريقي وجلامنة - في عام ١٩٩٢.