آل جرار .. مواجهة مفتوحة مع الاحتلال

رام الله - وطن للأنباء: منذ فجر الثامن عشر من كانون ثاني/يناير، دخلت بلدة برقين ووادي برقين بشكل عام، وعائلة جرار بشكل خاص في مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، لم تنتهي فصولها حتى اللحظة.

وبدأت المواجهة مع اقتحام قوات خاصة اسرائيلية للمنطقة في اطار بحثها عن منفذي العملية الفدائية قرب نابلس التي ادت الى مقتل احد حاخامات المستوطنين، والتي فضح امرها احمد اسماعيل جرار الذي خاض اشتباكا مسلحا معها قبل استشهاده، لتبدأ بعد ذلك عملية عسكرية واسعة اسفرت عن هدم عدد من منازل العائلة.

وما ان مضت الساعات على عمليته العدوانية في هدم المنازل، حتى تجرع الاحتلال مرارة الفشل في القاء القبض على احمد نصر جرار المسؤول الاول عن الخلية العسكرية التي نفذت العملية الفدائية قرب نابلس لتبدأ بمطاردته بكافة الوسائل، من بينها استمرار الاقتحامات لمنازل آل جرار ولمواطني برقين ووادي برقين، تخللها اعتقالات والاعتداء على النساء والاطفال، وتخريب البيوت.

ولم ينتهي استهداف الاحتلال لعائلة جرار وللمواطنين بعد استشهاد احمد جرار في بلدة اليامون، اذ واصلت اقتحاماتها العدوانية للمنطقة والتي كان اخرها صباح اليوم الخميس، حين داهمت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال عددا من منازل الحي الشرقي في البلدة، ومنازل لعائلة جرار في برقين وفتشها بدقة، كما نكلت بسكانها دون مبرر.

وتركزت الاقتحامات على منازل الأسير مبروك جرار، ولطفي خلوف، وبيوت عدد من أبنائه، حيث عاثوا خرابا وفسادا به.

يشار الى ان الاسير مبروك جرار قد تعرض لاعتداء وحشي من قبل كلاب الاحتلال البوليسية، التي نهشت جزءا من يده وجرى اعتقاله من قبل الجنود وتركه ينزف لساعات قبل نقله الى مستشفى العفولة، كما روى لمحامي نادي الاسير الفلسطيني.

وتعيش بلدة برقين حالة من الترقب الدائم في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال، والخشية من انتشار القوات الخاصة الاسرائيلية في البلدة.

واكد رئيس مجلس برقين محمد صباح لوطن للانباء، ان قوات الاحتلال تواصل مداهمة البلدة بشكل دائم، واقتحام منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها والتي كان اخرها منزل الاسير مبروك جرار صباح اليوم ، حيث جرى تفتيش المنزل بشكل كامل واستجواب زوجته ووالدته واخته داخل البيت، كما جرى مهاجمة وادي برقين ومحيط ديوان ال جرار واعتقال مواطنين من نعائلة الشلبي وجرار.

واكد صباح ان اعتداءت الاحتلال كثيرة وبالجملة وطالت جميع المواطنين، ورغم ذلك يبدي اهالي البلدة والمواطنين تماسكا وتعاونا كبير، ويعيشون في حالة تأهب كامل.

من جانبه قال عبد الجبار جرار، احد اقرباء الشهيد احمد نصر جرار لوطن للانباء، ان جيش الاحتلال لم يتركنا ويواصل اعتداءاته واقتحاماته لبيوتنا واماكن تواجدنا، وفجر اليوم قام باعتقال صهيب جرار وهو من اقرباء الشهداء .

واضاف جرار ان الاحتلال يعبر عن غيظه وقهره بعد ان استطاع الشهيد احمد جرار من خلق حالة عامة لدى الشعب الفلسطيني، واحيت فكرة مقاومة الاحتلال، وهو يعبر عن غيظه بارتكاب الجرائم والاعتداء على البيوت والحرمات والممتلكات، فاقتحم اليوم بيوت للعائلة، وداهم موقع هدم المنازل وانزلوا صورة الشهيد نصر جرار واولاده والعلم الفلسطيني، ومزقوا صور الشهداء المعلقة.

ورغم ما تقترفه قوات الاحتلال من اعتداءات، ابدى جرار فخره بمؤازة وتضامن المواطنين معهم قائلاً " اهالي البلدة، ومن كل فلسطين من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها قدموا الى ديوان ال جرار وواسونا ، واجمعوا ان احمد ليس ابننا فقط، بل هو ابن فلسطين والاقصى وابن الوطن، ما يدلل على ان شعبنا مليئا بالخير ومتوحد في قضاياه الوطنية".

قبل 16 عاما ارتقى القائد القسامي نصر جرار شهيدا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طوباس، حين تحصن جرار في المنزل وارتقى شهيدا بعد هدمه فوق رأسه، واليوم عاد نجله احمد وهو يحمل في صدره مصحف اهداه اياه والده ليسير على دربه.