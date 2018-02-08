والد الشهيد ابو خضير لوطن: محاكم الاحتلال عنصرية وقتلة محمد يستحقون المؤبد مدى الحياة

وطن للأنباء: ثبتت محكمة الاحتلال العليا اليوم الخميس العقوبات الصادرة عام 2016 بحق ثلاثة مستوطنين قاموا بخطف وقتل الفتى محمد ابو خضير وحرقه حيا عام 2014، ليبقي هذا القرار حكمين بالسجن المؤبد على إثنين منهم وعقوبة السجن 21 عاما على الثالث.

ورفضت محكمة الاحتلال العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما وثبتت قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

وكان الطفل محمد ابو خضير (16 عاما) وهو من حي شعفاط في القدس المحتلة قد استشهد في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين اخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين واحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية، وعثر على جثته بعد ساعات، واظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير الى انه كان حيا وقت احراقه.

وقال حسين ابو خضير والد الشهيد محمد لوطن للانباء ان قتلة محمد تقدموا باستئناف لتفخيض الحكم الصدار بحقهم، بينما انا طلبت من محكمة الاحتلال بعشر مؤبدات لكل مجرم منهم، واطالب بهدم بيوتهم اسوة بالفلسطينيين، واليوم القاضي رفض رفع الحكم الصادر بحقهم ورفض اصدار قرار بهدم بيوتهم، وابقى الحكم الصادر عليهم من المحكمة المركزية كما هو.

واضاف ابو خضير "لقد قلت للقضاة وسألتهم في جلسة لمحكمة الاحتلال العليا قبل 3 اسابيع، لو من نفذ عملية القتل والحرق فلسطينيون فكم مؤبد ستحكمون عليهم؟ لقد كنتم ستحكمون عليهم بعشرين مؤبد وهدمتم منازلهم واعتقلتم جميع افراد عائلته".

واوضح ابو خضير " لقد قلت للقضاة ان الاستحابة لاستئناف القتلة يعني تشجيعكم للارهاب اليهودي المتطرف في الضفة الغربية، على احراق المزيد من الفلسطينيين".

ورغم صدور الحكم، اكد ابو خضير " نحن لا نعول على المحاكم الاسرائيلية لانها محاكم تمييز عنصرية وليست عادلة، وتميز بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فلو كانوا فلسطينيين لحكموا عليهم بالمؤبدات طيلة الحياة".

ونفى ابو خضير ان يكون قد حصل على تعويضات مالية من قبل الاحتلال قائلاً ، في المستقبل القريب سنرفع محكمة تعويضات، وسيتم تخضيضها لتدشين مركز رياضي باسم الشهيد محمد في منطقتنا لخدمة الشباب والمواطنين.

واكد ابو خضير انه يجري العمل على انهاء الترتيبات والتحضيرات لبناء نصب تذكاري في مكان حرق الطفل ابو خضير.