وزير خارجية امريكا يزور دولاً عربية واسلامية منتصف الشهر

رام الله- وطن للأنباء: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت من 11 وحتى 16 فبراير 2018.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تيلرسون سيناقش خلال جولته عدة قضايا بينها الأزمة في سوريا وإعادة الإعمار في العراق.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" في الـ6 من فبراير بأن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي إتش أر ماكماستر سيقومان بزيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يصل تيلرسون وماكماستر إلى العاصمة التركية أنقرة على نحو منفصل، وفقا لما نقل تقرير عن مصدر دبلوماسي تركي.

يذكر أن الزيارتين تأتيان وسط زيادة حدة التوتر بين حليفي الناتو مع استمرار عملية تركيا العسكرية الحالية في عفرين السورية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية".

والعام الماضي، زار تيلرسون أنقرة في 30 مارس 2017 وإسطنبول يوم 10 يوليو 2017.