"فيسبوك" يلاحق حسابات تفاعلت مع الشهيد أحمد جرار

وطن للأنباء: كشفت مبادرة "صدى سوشال" عن حملة يشنها موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” لملاحقة عشرات الحسابات الفلسطينية نشرت صورة الشهيد أحمد نصر جرار الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الماضي في جنين.

وأوضحت المبادرة أن إدارة الموقع اتخذت بحق تلك الحسابات الفلسطينية إجراء “التجميد لفترة من الزمن” لنشرهم صورة الشهيد.

ومن بين الحسابات المستهدفة حسابات تعود لصحفيين ونشطاء معروفين، وأن الاستهداف شمل حسابات لمجرد نشرها أخبار عمليات ملاحقة الفدائي جرار قبل استشهاده.

ووتعرضت بعض الحسابات للتجميد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي والجاري، طيلة فترة ملاحقة الشهيد جرار، مشيرة إلى وجود حملة تحريض منظمة تقوم بها جهات إسرائيلية لدى إدارة الموقع الشهير، ضد العديد من الحسابات والصفحات الفلسطينية.