ترامب يشكر رئيس غواتيمالا لنقل سفارة بلاده إلى القدس

رام الله - وطن للأنباء: شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، نظيره رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، لاتخاذه قرارًا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

جاء ذلك في لقاء جمع ترامب وموراليس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أن ترامب هنأ نظيره موراليس، بقراره نقل السفارة إلى القدس.

كما تناول الزعيمان التدابير الوقائية المحتملة لمنع الهجرة غير الشرعية من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المصدر نفسه.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن رئيس غواتيمالا نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وبذلك تصبح غواتيمالا أول دولة تخالف قرار الأمم المتحدة، الصادر في 28 من الشهر ذاته، والذي أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب القرار الأممي جميع الدول بأن “تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980″.

وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادي في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى.

وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.

(الأناضول)