فيديو| اندلاع مواجهات في المزرعة الغربية ومدخل البيرة الشمالي

رام الله-وطن للأنباء: اصيب شاب برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع الاحتلال عقب اقامة صلاة الجمعة على أراض مهددة بالمصادرة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله .

وأكد مراسلنا أن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما ادى الى اصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق .

وكان المصلون أقاموا الصلاة في منطقة قريبة من الأراضي المهددة بالمصادرة بعد منع الاحتلال لهم من الوصول الى الأراضي التي كان من المقرر اقامة الصلاة عليها.

وأضاف أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من المصورين الصحفيين ومنعوهم من أداء عملهم.

كما يشهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يطلقون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما خلف عدداً كبيراً من الاصابات في الاختناق، وإصابة بالرصاص المطاطي في الرأس.

يتبع ..