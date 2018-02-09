102 عضو بالكونجرس يطالبون ترمب بعدم تخفيض دعم "أونروا"

وطن للأنباء-وكالات: حث ائتلاف مكون من 102 عضو من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عدم خفض التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وكتب الأعضاء في الرسالة التي أطلقها بيتر ويلش من فلوريدا وديفيد سر ولاية كارولينا الشمالية، إشارة إلى أن قرار ترمب الأخير بتجميد جزء كبير من المساعدات الأمريكية لأونروا "سيضر بالمصالح الأمريكية من خلال تفاقم التهديدات وتقليل القدرة في الوصول إلى حل الدولتين".

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح لأونروا، وتوفر ما يقرب من ربع الميزانية السنوية للوكالة. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة ترمب أنها ستحجب نصف الدفعة الأولى المقررة في الولايات المتحدة من عام 2018.

كما حذر الأعضاء في رسالتهم التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية من أن "التفاقم المتعمد لمشقة الشعب الفلسطيني، وتقليل قدرة حكومته على العمل، لن يسهم إلا في مصلحة من يرفضون الانخراط، وستكون الجماعات المتطرفة والمعادية لإسرائيل حريصة جدا على ملء الفراغ، وتعميق سيطرته على المنطقة، وتوسيع نفوذها المدمر على احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

وأشار أعضاء اللجنة في رسالتهم إلى "تقارير إخبارية تفيد يأن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب إعادة النظر في التخفيضات في ميزانية أونروا".

وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية ترى أن عمل أونروا يوفر الخدمات الأساسية والتعليم للاجئين الفلسطينيين، ما يترتب على ذلك من الأمن الإسرائيلي الذي أفيد بأن إدارته تؤيده في الحفاظ على مساهمات الولايات المتحدة في الوكالة، رغم الانتقاد المتكرر لها".

(صفا)