مواجهات في مناطق متفرقة من محافظة نابلس

رام الله- وطن للأنباء: اندلعت مواجهات مع الاحتلال بعد صلاة الجمعة، في مناطق متفرقة من محافظة نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب المواطنين.

ففي بلدة بيتا، اصيب شاب بالرصاص الحي في منطقة الفخد خلال المواجهات التي اندلعت ظهر اليوم الجمعة، في مدخل بلدة بيتا والذي اغلقه الاحتلال لاحقا بالسواتر الترابية وفرض اغلاقا على اهل البلدة.

كما اندلعت مواجهات في كل من بلدة حوارة وقرية مادما واللبن جنوبا ودير الحطب شرق المدينة.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة شعبية عند حاجز حوارة، واعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الصحفيين من التغطية كما احتجز عددا منهم.

كما أصيب المصور الصحفي نجيب الرازم برصاصة مطاطية في اليد خلال تغطية المواجهات في نابلس.