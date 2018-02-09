فيديو| مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الخليل- وطن للأنباء: اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، عقب صلاة الجمعة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال تطلق الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتأتي المواجهات استجابةً لدعوة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى جمعة غضب شعبي ردًا على اغتيال الشهيد المطارد أحمد جرار وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.