اصابة 13 شابا برصاص الاحتلال احداها خطيرة شرق جباليا

رام الله- وطن للأنباء: أصيب 13 شابا احداها خطيرة برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة منذ ظهر اليوم الجمعة في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة ان مجمل الاصابات حنى الساعة الرابعة من عصر اليوم بلغت 13 اصابة منها اصابة حرجة بالراس.

واوضحت الوزارة ان 5 اصابات وقعت شمال قطاع غزة، و4 شرق جباليا و4 شرق غزة.

واندلعت مواجهات على طول الشريط الحدودي للقطاع عقب صلاة الجمعة، وتحديداً شرق خانيونس وغزة وقرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

واكد الناطق باسم وزراة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، أن إصابة مواطن بجراح خطيرة بعد اطلاق الاحتلال عليه رصاصة اصابته في الرأس خلال المواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واضاف انه تم تحويل الشاب الى مجمع الشفاء الطبي في غزة.