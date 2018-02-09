59 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

وطن للأنباء: أصيب 59 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات التي شهدتها محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، في جمعة الغضب العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت وزارة الصحة أن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله استقبل 14 مصابا من مواقع المواجهات التي شهدتها محافظة رام الله والبيرة، وأبرزها قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، بينما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 9 مصابين، سبعة منهم بالرصاص الحي، فيما استقبل مستشفى سلفيت الحكومي شابا أصيب بالرصاص الحي.

وأضافت أن مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم تعامل مع مواطن أصيب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، بينما استقبل مستشفى أريحا الحكومي خمسة مصابين.

وفي قطاع غزة، تعاملت مستشفيات وزارة الصحة مع 27 مصابا بالرصاص الحي، اثنان منهما وصفت جروحهما بالخطيرة، فيما تراوحت حالة المصابين في الضفة ما بين الطفيفة والمتوسطة.