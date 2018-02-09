قتيلان واصابات في اشتباكات مسلحة في عين الحلوة

وطن للأنباء: قتل شخصان واصيب عدد اخر في اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الجمعة وقعت داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان محمد جمال حمد وعبد الرحيم المقدح قتلا، واصيب 3 أشخاص بجروح برصاص القوة المشتركة.

وافادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام بأن الاشتباكات تدور بين عناصر من ​حركة "فتح"​ والقوى الأمنية المشتركة والجماعات الإسلامية المتشددة على محوري الصفصاف وسوق الخضار، داخل المخيم واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى احتراق منزل.

وشوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد فوق المخيم.

من جانبه، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.