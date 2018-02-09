265 اصابة خلال مواجهات جمعة الغضب في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: قال الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، إن طواقمه تعاملت منذ ظهر اليوم مع مئات المصابين خلال مواجهات اندلعت في مختلف مناطق الوطن.

ففي الضفة المحتلة، قالت طواقم الهلال الأحمر أن مجمل الاصابات بلغ عددها 265 وجاءت على النحو التالي:

12 اصابة بالرصاص الحي

58 اصابة بالمطاط

195 اصابة بالغاز المسيل للدموع

ووفقاً للتوزيع الجغرافي، فإن الاصابات كانت على النحو التالي:

نابلس : شارع القدس - 5 اصابات حي و23 اصابة مطاط و 43 اصابة بالغاز المسيل للدموع

نابلس : بيتا - اصابتين بالرصاص الحي و7 اصابات بالمطاط و10 اصابات بالغاز المسيل للدموع

نابلس : بورين - اصابتين بالمطاط و6 اصابات بالغاز المسيل للدموع

نابلس : مادما - اصابة بالرصاص الحي و6 اصابات بالغاز

نابلس : سالم - اصابة بالمطاط و6 اصابات بالغاز المسيل للدموع

قلقيلية : 4 اصابات بالمطاط و14 اصابة بالغاز المسيل للدموع

اريحا : المدخل الشمالي - اصابة بالمطاط و31 اصابة بالغاز المسيل للدموع

اريحا : المدخل الجنوبي - 11 اصابة بالمطاط و45 اصابة بالغاز المسيل للدموع

رام الله : نعلين - اصابة بالمطاط

البيرة : بيت ايل - اصابيتن بالرصاص الحي و5 اصابات بالمطاط و14 اصابة بالغاز المسيل للدموع

رام الله : المزرعة الغربية - اصابتين بالرصاص الحي و3 اصابات بالمطاط و14 اصابة بالغاز المسيل للدموع

ضواحي القدس : العيزرية - 5 اصابات بالغاز المسيل بلدموع