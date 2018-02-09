مسلحون يستولون ملايين الدولارات من عربة مدرعة فى سويسرا

وطن للأنباء: تمكن ثلاثة مسلحين ملثمين ويرتدون ملابس سوداء، من احتجاز عربة مدرعة في سويسرا، وسرقة عدة ملايين من الدولارات.

ذكرت الشرطة في مقاطعة فود السويسرية الجمعة، إنه لم يصب أحد خلال الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس شمال مدينة لوزان.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز ابنة أحد ركاب العربة كرهينة خلال الحادث في دولة فرنسا المجاورة وأنه تم إطلاق سراحها فيما بعد.

وكشفت الشرطة أن المشتبه بهم استولوا على جميع الأموال التي كانت على متن العربة، ولم توضح السلطات كمية تلك الأموال ، إلا أن شبكة تليفزيون بي أف ام الفرنسية ذكرت أن المبلغ المسروق قد يتراوح بين 13 و 26 مليون يورو (15,9 و 31,8 مليون دولار).

ورفض ممثلوا الادعاء في ليون التعليق على الحادث لدى اتصال وكالة الأنباء الألمانية بهم.

الالمانية