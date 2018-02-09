"حزب الله" يتصدر أجندة تيلرسون في لبنان

وطن للأنباء: أكدت واشنطن أن قضية "حزب الله" ستمثل صلب المحادثات بين القيادة اللبنانية ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان الأسبوع المقبل.

وأشار مسؤول رفيع من الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى أن تيلرسون سيلتقي في لبنان كلا من الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، سعد الحريري، ورئيس البرلمان، نبيه بري، مضيفا أن ذلك "سيمثل فرصة حقيقية لتأكيد دعمنا للبنان، الذي يواجه حاليا مجموعة كبيرة من التحديات بينها الدفاع عن حدوده من الإرهابيين والتعامل مع التدفق الهائل لللاجئين، لا سيما أن البلاد استقبلت أكثر من مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب السورية".

وتابع المسؤول موضحا أن "هذه الزيارة تشدد أيضا على تمسكنا بالمؤسسات الوطنية اللبنانية، على رأسها القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، علما أنها تحارب تنظيمي داعش والقاعدة وتضمن الاستقرار في لبنان".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه من الواضح أن تيلرسون سيرفع كذلك قضية "حزب الله"، والذي يلعب، حسب قوله، "دورا مخربا في لبنان والمنطقة".

واعتبر المسؤول أن "من البديهي أن استمرار مثل هذه الميليشية بالنشاط خارج سلطة الدولة اللبنانية أمر غير مقبول".."هذه القضية ستمثل الموضوع الأساسي للمحادثات بين تيلرسون والزعماء اللبنانيين".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن تيلرسون سيزور كلا من الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت في جولة ستستمر من 11 وحتى 16 فبراير/شباط الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا وإحدى أهم الآليات "لتدخلات إيران" في شؤون دول المنطقة، وتدعو بإصرار إلى ضرورة تحويله إلى حزب سياسي ونزع سلاحه.

روسيا اليوم