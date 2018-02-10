وقف الرحلات الجوية في مطار اللد لـ20 دقيقة

القدس- وطن للأنباء: أصدرت إدارة مطار اللد (بن غوريون) بياناً، أعلنت فيه ان حركة الطائرات المغادرة والقادمة قد أوقفت لمدة عشرين دقيقة، وامتدت من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثانية عشرة وخمسين دقيقة.

وأوضحت أنه اعيد فتح الممرات واستأنفت الطائرات رحلاتها.

وجاء في البيان أيضا ان فترة العشرين دقيقة المشار اليها شهدت أيضا وقف كافة الرحلات التجارية من تل ابيب وشمالا حتى الحدود السورية.

البيان الذي نقله موقع الجروزاليم بوست، لم يشر الى أسباب التوقف، لكن المعطيات تدل على ان الامر ارتبط بالتصعيد الذي شهدته المنطقة الشمالية باسقاط سوريا طائرة اف 16 الإسرائيلية.