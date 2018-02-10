ايران: زمن الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا ولّى

وطن للأنباء: قال مسؤول إيراني، اليوم السبت، بعد إسقاط الدفاعات السورية طائرة حربية إسرائيلية إن "زمن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولى وسيواجه أي هجوم برد حازم".

وشدد المسؤول في تصريحات متلفزة على أن "محور المقاومة لن يسمح لإسرائيل بعد الآن بمواصلة اعتداءاتها دون رد".

ونجحت الدفاعات السورية صباح اليوم في إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "اف 16" وذلك بعد تنفيذها غارات على أحد المواقع العسكرية للجيش السوري.

من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إننا "قادرون على فتح أبواب جهنم على إسرائيل إذا ما أردنا ذلك".