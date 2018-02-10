القوى الوطنية تدعو لاستمرار المقاومة الشعبية

رام الله- وطن للأنباء: أكدت القوى الوطنية والاسلامية، على استمرار وتطوير الحالة الشعبية اليومية على جميع نقاط الاحتكاك وتصعيد أشكال المقاومة رداً على جرائم الاحتلال.

وأوضحت القوى في بيان وصل وطن للأنباء نسخة عنه، أنها تؤكد على استمرار وتطوير الحالة الشعبية اليومية على جميع نقاط الاحتكاك والتماس وتصعيد اشكال المقاومة ردا على جرائم الاحتلال، وتاكيدا على حقنا المشروع في النضال حتى انهاء الاحتلال، وصولا للانتقاضة الشعبية الشاملة كنمط حياة حتى الحرية والاستقلال.

وأضافت "تؤكد القوى رفضها لاية عودة للمفاوضات بالرعاية الاميركية بشكل مطلق، وتدعو لاعادة القضية الوطنية لشعبنا لمظلة الامم المتحدة لتطبيق قراراتها بانهاء الاحتلال عن ارضنا، وتطالب بتوفير حماية دولية لشعبنا حتى انهاء الاحتلال".

ودعت القوى لاعتبار الجمعة المقبلة يوم تصعيد ميداني على جميع نقاط الاحتكاك والتماس، حيث سيكون التجمع بعد الصلاة على دوار المستحضرات الطبية ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل الاحتلالي.

ووجهت القوى بالتحية والتقدير لتجارنا البواسل ورجال الاعمال، والشخصيات التي قاطعت دعوة ما تسمى الادارة المدنية الاحتلالية في بيت ايل، الذين افشلوا وقاطعوا دعوتها التزاما بالقرار الوطني ومحاولات الاحتلال التلاعب بالساحة الداخلية الفلسطينية.

كما ووجهت القوى بالتحية لحزب الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى اعادة تأسيسه السادسة والثلاثين فصيلا رئيسيا من فصائل منظمة التحرير، والعمل الوطني مستذكرين مسيرة الحزب على مدار عقود من العمل الوطني المثابر دفاعا عن القضية الوطنية ،واماني شعبنا في الحرية والاستقلال، وللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ذكرى انطلاقتها التاسعة الاربعين فصيلا رئيسيا من فصائل العمل الوطني وفي اطار منظمة التحرير لها اسهاماتها على مدار سني النضال والدفاع عن المشروع الوطني وحق شعبنا في كافه الوطني حتى الحرية والاستقلال.