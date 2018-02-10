البنتاغون: لم نشارك مع إسرائيل في قصف سورية اليوم

وطن للأنباء: قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بعد أن قصفت إسرائيل 12 هدفا إيرانيا وسوريا في الأراضي السورية، بما في ذلك نظم للدفاع الجوي السورية". بحسب ما ذكرته رويترز.

وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي "إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك فى هذه العملية العسكرية".

وأضاف "إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

وتابع رانكين غالواي قائلا "نشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين ونحن نسعى لجهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة"، على حد زعمه.

واعتدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على الأراضي السورية، فتصدت مضادات جوية سورية لها، مما أدى لإصابة وإسقاط طائرة حربية اسرائيلية من طراز "إف — 16".