نتنياهو: ابلغت بوتين اننا سنتصدى لأي محاولة ايرانية للتمركز في سورية

وطن للأنباء: ذكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "إسرائيل" ستتصدى لأي محاولة ايرانية للتمركز في سورية.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداء أو مس بسيادتها"، واعتبر أن "إيران حاولت فعل ذلك اليوم"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع بوتين، وأوضح له موقف "إسرائيل".

وزعم نتنياهو في تصريحات صحافية إن "إيران اعتدت على السيادة الإسرائيلية من خلال خرق مجالنا الجوي وإرسال طائرة من الأراضي السورية، وردًا على ذلك قصفنا بعنف مواقع إيرانية وسورية، هذا حق وواجب، وسنفعل ذلك كلما احتاج الأمر ولا يشكك أحد في ذلك".



وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع بوتين هاتفيًا، أنه ذكّره "بحقنا وواجبنا الدفاع عن نفسنا ضد الاعتداءات من الأراضي السورية، واتفقنا على مواصلة التنسيق الأمني في سورية"، على حد زعمه.

وذكر نتنياهو أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

واعتدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على الأراضي السورية، فتصدت مضادات جوية سورية لها، مما أدى لإصابة وإسقاط طائرة حربية اسرائيلية من طراز "إف — 16".

البنتاغون: لم نشارك مع إسرائيل في قصف سورية اليوم

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بعد أن قصفت إسرائيل 12 هدفا إيرانيا وسوريا في الأراضي السورية، بما في ذلك نظم للدفاع الجوي السورية". بحسب ما ذكرته رويترز.

وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي "إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك فى هذه العملية العسكرية".

وأضاف "إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

حزب الله يعلن بداية مرحلة استراتيجية جديدة

دان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية.

وأشاد الحزب في بيان له، اليوم، "بيقظة الجيش السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز أف 16"، معلناً بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حداً لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.

كما استنكر الحزب "دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيرية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات".

كذلك أكّد الحزب أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة، مجدداً التأكيد على وقوف الحزب الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة.

القسام يعلن الاستنفار العام

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت، عن استعدادها للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل نظراً للأحداث التي جرت اليوم على الحدود السورية.

وأكد أبو عبيدة في تصريح مقتضب، "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان اسرائيلي وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".