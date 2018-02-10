فوز كبير للسيتي.. ورباعية لأغويرو "المذهل"

وطن للأنباء: أحرز سيرجيو أغويرو 4 أهداف ليوسع مانشستر سيتي صدارته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 16 نقطة، بعد فوزه الكبير 5-1 على ليستر سيتي، السبت.

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لصاحب الأرض عندما حول تمريرة كيفن دي بروين العرضية إلى داخل المرمى في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك جيمي فاردي التعادل عكس مجريات اللعب بتسديدة غيرت اتجاهها قليلا إلى داخل مرمى إيدرسون.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بشكل رائع، إذ أحرز أغويرو هدفين في 5 دقائق بتمريرتين من الرائع دي بروين.

وأكمل المهاجم الأرجنتيني الثلاثية في الدقيقة 77 مستفيدا من خطأ الحارس كاسبر شمايكل وسدد من فوقه ليصبح رابع لاعب يحرز 20 هدفا على الأقل في الدوري الممتاز في أربعة مواسم متتالية.

وترك أغويرو الأفضل للنهاية عندما سدد بقوة كرة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل مرمى الحارس الدنمركي.

في مبارة ثانية، فاز إيفرتون بسهولة 3-1 على كريستال بالاس وتقدم للمركز التاسع في الدوري.

وبعد شوط أول ضعيف المستوى انتهى بالتعادل بدون أهداف، سجل إيفرتون هدفين في غضون 6 دقائق بعد الاستراحة، إذ تفوق سيجوردسون على الحارس وين هينيسي بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن تضاعف ضربة رأس من نياسي النتيجة.

وحسم لاعب الوسط ديفيز تفوق إيفرتون في الدقيقة 75 أمام بالاس، الذي لم يقدم الكثير حتى سجل له لوكا ميليفويفيتش الهدف الوحيد قرب النهاية من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد آشلي وليامز.

وتمكن إيفرتون من تجاوز بورنموث إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 27 مباراة. ويحتل بالاس المركز 14 برصيد 27 نقطة.

(سكاي نيوز عربية)