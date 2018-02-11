خاص بالفيديو| المقبرة الرومانية.. شاهد على روعة العمارة القديمة في نابلس

نابلس -وطن للأنباء -آية بسام الشلة -تعد المقبرة الرومانية التي بناها الرومان في القرن الأول الميلادي لدفن موتاهم من المعالم الأثرية التي تزخر فيها مدينة نابلس.

وتقع المقبرة على مقربة من بلدة عسكر، ويظهر فيها نوع من الفن والحضارة الهلنستية، ويعتقد بأنها تعود لإحدى العائلات الثرية التي سكنت المنطقة في ذلك الوقت .

وحول ذلك تقول باحثة الآثار آمنة أبو حطب لـ "وطن" كان الرومان يقومون بدفن موتاهم في توابيت مصنوعة من الصخر المزخرف ومرسوم عليها أشكال الحيوانات والنباتات ".

وتابعت" كان يعتمد الرومان على دفن حاجات المتوفى الخاصة كالأباريق وأدواته الخاصة إلى جانبه، كما اعتبرت المقبرة الرومانية ملوكية يدفن فيها الأثرياء والأغنياء ".

هذا وتتكون المقبرة من غرف فاخرة وشبه مربعة الشكل، وتبلغ أبعادها 6*6 م، يغطيها سقف على شكل قبة وتحتوي على عشرة من التوابيت "، بحسب ما تروي أبو حطب.

من جانبها تقول الباحثة والدليل السياحي سحر عرقاوي، " يأتي العديد من السياح الأجانب لزيارة المناطق الأثرية والتاريخية في مدينة نابلس لأهميتها التراثية، وخاصة المقابر الرومانية".

وبينت أن المقبرة لها أهمية تاريخية كبيرة لأنها تشرح لنا عادات الدفن في الفترات التاريخية المذكورة، وتروي لنا بعضاً من معالم الحياة التي كانت سائدة.