غزة: المقاومة تسقط طائرة استطلاع اسرائيلية

غزة- وطن للأنباء: أسقطت المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأحد، طائرة استطلاع صغيرة تستخدم لأغراض التصوير من نوع "فانتوم" شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية إن المقاومة تمكّنت من إسقاط الطائرة الإسرائيلية، عقب استهدافها بإطلاق النار اتجاهها شرق مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، ما أدى لسقوطها.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت تجميد عمل الطائرات المسيرة من طراز "سكاي رايدر" حتى إشعار آخر بعد أن بلغ عدد الطائرات المتحطمة من هذا الطراز 11 طائراه منذ 2017.