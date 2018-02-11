ترامب: دول خليجية تحترم قراري بشأن القدس

القدس- وطن للأنباء: نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في مقابلة مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدة محاور في السياسة الخارجية لبلاده، مؤكدا بقوله: "انوي ان ابقى هنا زمناً طويلاً".

وأجاب الرئيس ترامب في رده على سؤال الصحفي عن نقطة الذروة لإدارته خلال العام الأول من تواجده في البيت الأبيض، وقال: "اعتقد ان مسألة الاعتراف بمدينة القدس كانت الذروة خلال العام الأول من ادارتي. لقد كان هذا قرار جاد جدا بالنسبة للكثيرين، وقد شكروني. وعلينا ان نعترف بأن هناك الكثيرين ممن رفضوا توجيه الشكر لي على هذا الاجراء، ولكن ذلك كان وعدا انتخابيا هاما وقد نفذته".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أدركت الآن لماذا تجنب كل الرؤساء السابقين الخوض في مسألة القدس! لقد مورس عليهم الضغط من كل حدب وصوب كي لا يقوموا بهذا رغم انهم يعدون بذلك في حملاتهم الانتخابية".

وحول صفقته المرتقبة للسلام، قال ترامب: "دعنا نرى ما الذي سيحدث. فالفلسطينيين حاليا ليسوا بصدد صنع السلام، أما فيما يتعلق بإسرائيل، فإنني لست متأكدا تماما بأنها عاقدة العزم الآن على صنع السلام، ولهذا علينا التروي لنرى ما الذي سيحدث".

وردا على سؤال، هل ستكون المستوطنات جزءاً من هذه الخطة؟، اجاب: "فيما يتعلق باتفاق السلام، فإن المستوطنات تضيف كثيرا من التعقيدات، كما كانت تعقد عملية السلام دائما، ولذا فإسرائيل مطالبة بالعمل بحذر شديد بكل ما يتعلق بالمستوطنات".

وحول علاقات بلاده مع الخليج العربي قال ترامب: "أعتقد انها تبدو افضل بكثير من ماضيها...ارى ان هذه الدول تحترمني وتحترم قراري بشأن القدس، وأنا اكن لها الاحترام واحافظ على علاقات جيدة مع الكثير من دول الخليج. الناس في الخليج ينظرون الى القتل والدمار على مدار السنين والى كل ما تبخر من الثراء بسبب ذلك وها هم الآن بكل بساطة تعبوا من كل ذلك. ولهذا فإن السلام سيكون خطوة حكيمة سواء بالنسبة لإسرائيل او بالنسبة للفلسطينيين وسيفتح المجال امام العديد من الأمور. ولكني أرى ان العربية السعودية ودولا خليجية أخرى قد قطعت مشوارا طويلا على طريق السلام".

وحول موقف السعودية والشكوك التي تثار حوله حيال صفقة القرن للسلام، قال: "اظن ان الدولتين ستبديان الموافقة الضرورية لذلك. ما يهمني حاليا هو المسار الفلسطيني – الإسرائيلي. بصراحة فأنا لست متأكدا هل ستكون هناك محادثات سلام. سنرى ما الذي سيحدث، ولكني اعتقد انه من الغباء لو قرر الفلسطينيون عدم تحقيق السلام، واعتقد انه من الغباء من جانب إسرائيلي لو رفضت التوصل الى اتفاق. امامنا فرصة وحيدة. وهي لن تتكرر بعد ذلك".