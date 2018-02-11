عقود مشاريع إنشاء 75 وحدة سكنية شمال قطاع غزة للمتضررين

غزة- وطن للأنباء: وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة عقود مشاريع إنشاء (75) وحدة سكنية جديدة في شمال قطاع غزة ، حي الندي للمتضررين قرض ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة (4,220,755 يورو).

ووجه الحساينة الشكر للحكومة الايطالية ومكتب القنصل العام بالقدس، والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية على هذا القرض الكريم، مشددا على مواصلة الحكومة جهودها لبناء كل وحدة سكنية دمرها الاحتلال.

واضاف "هذه المنحة تشمل ترميم أبراج حي الندى وتأهيل البنية التحتية فيها، حيث تم ترميم الأبراج المتضررة جزئيا وبشكل بالغ، وسيتم بناء (11) عمارة سكنية جديدة من ضمنها.

وقال الحساينة: إننا نطمئن أهلنا في أبراج المجمع الإيطالي أننا نبذل جهودا كبيرة من أجل البدء في إعادة اعمار أبراج المجمع الايطالي ضمن هذه المنحة.