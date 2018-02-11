الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في حي الطور بالقدس

رام الله - وطن للأنباء: شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع الشيّاح بحي جبل الزيتون/ الطور، المطل على القدس القديمة.

وتشهد المنطقة وبشكل مستمر، مواجهات ضد قوات الاحتلال، حيث تلجأ قوات الاحتلال الى تلك الكاميرات لملاحقة أبناء المنطقة بهدف اعتقالهم.

وكثفت سلطات الاحتلال من تركيب كاميرات المراقبة في احياء مختلفة في مدينة القدس، وذلك في اطار خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لمنع ما أسماها "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة.

وتشمل الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزير أمن الاحتلال، زرع عشرات الكاميرات في نقاط مختلفة في محيط البلدة القديمة وفي أزقتها، في انتهاك لخصوصية كل من يصل البلدة القديمة وخاصة سكانها.

وتشمل الخطة الأمنية التي أعلن عنها، نصب المزيد من المراكز ونقاط التفتيش العسكرية، والمراكز الشرطية جديدا، وزيادة أعداد رجال الشرطة، بينهم وحدة خاصة بالمسجد الأقصى.