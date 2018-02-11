الاحتلال ينسحب من بيتا بعد مواجهات وإغلاق مدخل البلدة بالسواتر الترابية

نابلس- وطن للأنباء: انسحبت قوات الاحتلال من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد مواجهات عنيفة امتدت لأكثر من ساعة، أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وأفادت مراسلة "وطن" في نابلس، بأن 12 مواطناً اصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وأصيب مواطن بالرصاص المطاطي في القدم خلال مواجهات بيتا مع الاحتلال حتى اللحظه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز اتجاه منازل المواطنين بعد اقتحامها البلدة.

وقالت إن قوات الاحتلال اغلقت مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة بالسواتر الترابية.

كما صادرت قوات الاحتلال كاميرات التسجيل التابعة لمحطة محروقات التايه في البلدة، كما قامت بطرد العاملين في المحطة.