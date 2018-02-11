داعش يخطر المدنيين إخلاء حيّ "الحجر الأسود" والتوجه لمخيم اليرموك

وطن للأنباء: أخطر تنظيم "داعش" جنوب دمشق، أهالي حيّ الحجر الأسود معقل التنظيم بإخلاء منازلهم.

ووفقاً لمراسل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، طلب التنظيم من الأهالي إخلاء الحيّ والتوجه للسكن في مخيم اليرموك المحاصر، منوهاً إلى أن التنظيم ينوي تحويل الحيّ لمنطقة عسكرية.

وكانت القوى العاملة من مؤسسات وهيئات مدنية ومجالس محلية وبعض الفصائل العسكرية جنوب دمشق أصدرت بياناً في وقت سابق تؤكد فيه، أن حوالي 6 آلاف مدني يعيشون في مناطق مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن ومنطقة عسالي، مؤكدة أن هذه المناطق بما فيها المدنيين هم مدنيون وليسوا من عناصر أو موالين لتنظيم "داعش".

وذكرت في البيان أن الأطفال يشكلون في هذه المناطق نحو 40% من عدد السكان والنساء 30% والمسنين 10% والرجال 20%.