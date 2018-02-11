الفسلطيني ساهر عوكل الفائز في البرنامج العالمي Project runway

رام الله- وطن للأنباء: فاز المشترك الفلسطيني ساهر عوكل، اليوم الاحد، بلقب الموسم الثاني من البرنامج العالمي بصيغته العربية "Project Runway ME" الذي يبث على "MBC.

وقدم المشترك الفلسطيني عوكل مجموعته الخاصة المكونة من 16تصميم، والتي اندرجت جميعها ضمن فكرة واحدة حملت اسم "بصمة"، الى جانب كل من المشترك ميخائيل شمعون و عبد الحنين راوح، أمام لجنة التحكيم الثلاثية المؤلّفة من رئيسها المصمّم اللبناني – العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء والإعلامية التونسيّة - الإيطالية عفاف جنيفان والنجمة يسرا.

والى جانب الفوز حصل المشترك الفلسطيني عوكل على مجموعة من الجوائز المالية والعينية، وهي 100 ألف ريـال سعودي، تدعمه وتساعده في تنفيذ أول عرض أزياء يحمل توقيعه، وتعطيه دار إيلي صعب الفرصة للدخول إلى عالمها على امتداد ستة أشهر واكتشاف عملية تحضير مجموعات أزياء متكاملة ومختلفة من أجل انطلاقة أكثر احترافاً وتميزاً في عالمه المهني.