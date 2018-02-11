المحامي رامي العلمي ادين بنقل الرسائل للأسرى فحكم بالسجن 10 أشهر

رام الله- وطن للأنباء: تنفيذا للحكم الصادر بحقه، سلم المحامي المقدسي رامي نزيه العلمي نفسه اليوم الاحد، لإدارة سجن الرملة لقضاء مدة محكوميته البالغة 10 اشهر.

وكان العلمي قد اعتقل قبل حوالي عامين و تعرض حينها لتحقيق مطول في مركز توقيف المسكوبية و أفرج عنه بعد 33 يوما بشرط تحويله للحبس المنزلي.

و العلمي متزوج و اب لطفلين و يعمل محاميا في هيئة شؤون الأسرى حيث واظب على زيارة الأسرى في كافة السجون و كان مدافعا عن حقوقهم.