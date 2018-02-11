الاحتلال يوجه للأسير نبيل المغير تهمة جديدة

رام الله- وطن للأنباء: أفاد مكتب الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال أن محاكم الاحتلال تتهم الأسير نبيل جمعة المغير (36 عاما) من بلدة عرابة في جنين بتهمة جديدة.

وأوضح المكتب ان إدارة مصلحة السجون نقلت الأسير المغير في السابع من يناير الماضي الى مركز تحقيق الجلمة، مشيرا الى ان نقله جاء تحت ذرائع وحجج واهية.

ولفت إلى ان ما تسمى بمحكمة سالم عقدت الخميس الماضي جلسة محاكمة للأسير المغير وشقيقه يزيد (21 عاما) المعتقل منذ العاشر من يناير الماضي؛ واجلت محاكمتهما حتى الأربعاء المقبل ونقلتهما الى سجن مجدو.

وشدد على ان الأسير نبيل معتقل منذ 31 من اكتوبر عام 2001 بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي ويقضي حكما بالسجن 24 عاما، وهو مريض يعاني من عدة امراض ابرزها الدسك في الظهر والرقبة، والتهابات الجيوب الأنفية، إضافة إلى اخدرار وتنمل في الأطراف.

ودعا المكتب أصحاب الضمائر الحية ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الاحتلال وإدارة سجونه بانهاء معاناة الأسير المغير.