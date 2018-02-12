لليوم الـ8.. والدة الشهيد شماسنة مضربة عن الطعام في سجون الاحتلال

القدس- وطن للأنباء: أكدت فاطمة شماسنة شقيقة الشهيد محمد شماسنه من بلدة قطنّة شمال غرب القدس، لـوطن للأنباء ان والدتها الاسيرة رسيلة شماسنة مضربة عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على عزلها في زنزانه انفرادية منذ ثمانية ايام.

وأجلت محكمة عوفر العسكرية، أمس الأحد، جلسة النظر في قضية الأسيرة رسيلة شماسنة (46 عاماً) وابنتها سارة شماسنة (14 عاماً)، وذلك مدة يومين إضافيين بحجة عدم استكمال التحقيق.

وأضافت فاطمة التي حضرت محاكمة والدتها أمس، ان كل جسد والدتها كان عليه آثار التعذيب واضحة، وظهرت على يديها آثار الضرب وبعض الجروح خلال التحقيق.

وأوضحت فاطمة أن شقيقتها سارة مكثت في المشفى 3 أيام، بسب تعرضها للضرب على عنقها من جهة الوريد خلال التحقيق، بتهمة التحريض في جنازة الشهيد محمد شماسنة.

يذكر ان الشهيد محمد شماسنة (23 عاما) استشهد يوم 12 تشرين الأول، حيث زعمت قوات الاحتلال أنه حاول الاستيلاء على سلاح جندي في محطة الحافلات المركزية، ليقوم مستوطن بضربه بشكل مبرح وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده وإصابة 2 من المستوطنين بحسب ادعاءات سلطات الاحتلال.