بعد تقرير لـوطن: شركة سند توضح مشروعها

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت شركة سند للموارد الإنشائية عن بدء أعمال إنشاء مخازن الإسمنت التابعة لها في قرية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وقال الشركة في بيان صحفي وصل وطن للأنباء نسخة عنه، أن مشروعها يأتي مع تأكيد إدارة الشركة أن الغاية من الموقع هي مساحة بهدف التخزين، حيث تنوي الشركة إقامة مخازن استراتيجية لتخدم منطقة الشمال بسبب المتغيرات الخاصة بالوضع الفلسطيني، وذلك لضمان توريد الإسمنت في الوقت المناسب، والحفاظ على كميات وأسعار الإسمنت، وضمان عدم انقطاعه.

وتنوه الشركة" أن المشروع مقتصر على إقامة مخزن للإسمنت المكيس، ولا يتضمن ذلك بأي شكل من الأشكال إقامة موقع لتصنيع الإسمنت. مع العلم أنه بإمكان أي مختص في هذا المجال أن يدرك أن إنشاء المصنع يتطلب مساحة تصل إلى مئات الدونمات، واختيار قطعة أرض ذات مواصفات جيرية، وهو ما لا ينطبق على قطعة الأرض التي تم شراؤها في ضاحية ارتاح، لا من حيث المساحة ولا التركيبة الجيولوجية للمنطقة".

من ناحيتها، فإن إدارة الشركة تعلن أن الأعمال في الموقع تسير وفق الرخص المصدقة والصادرة عن البلدية والجهات الرسمية ذات الاختصاص، بما فيها وزارة الحكم المحلي ووزارة البيئة. أما فيما يخص التصنيف الخاص بقطعة الأرض المذكورة، فقد تم تحديد هذه المنطقة كمنطقة صناعية ومخصصة للاستخدام التجاري والصناعي، وذلك وفقاً لتصنيف البلدية والمخطط الهيكلي الخاص بمدينة طولكرم، وبناء على استشارة الجهات الرسمية في وقت سابق.

واستناداً لالتزام سند بتحقيق المصلحة العامة، ونتيجة لتمسكها القوي بمبادئ الوطنية والمهنية، فإنها تؤمن بأنه من حق المواطن، بما يشمل الأفراد والتحركات الشعبية، أن يدرك الحقيقة التامة. ومن هذا المنطلق، فإن سند تسعى لإقناع المواطن وتوضيح ماهية المشروع الذي سيقام في الضاحية، علماً أنها تتيح المجال أمام أهل الضاحية للحوار، واستيضاح طبيعة المشروع، والاستفسار عن تفاصيله.

وكانت وطن للانباء نشرت في وقت سابق تقرير حول أسباب معارضة أهالي ارتاح لمشروع سند، للاطلاع عليه اضغط هنا