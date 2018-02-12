مواطنون يطلقون حملة "#غزة_بحاجتنا" لدعم مشافيها

غزة- وطن للأنباء: أطلق فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 الاثنين حملة "#غزة_بحاجتنا"، لدعم مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وانطلقت الحملة من مدينة الطيبة بالداخل المحتل، لتشمل كافة المدن والبلدات الفلسطينية بهدف جمع تبرعات طبية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتشهد مشافي قطاع غزة كارثة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخلها وتوقفت العديد من المشافي عن العمل بسبب ذلك، وزاد هذه الكارثة إضراب شركات النظافة الأحد عن العمل بسبب عدم دفع حكومة الوفاق لمستحقاتهم، مما أدى لتراكم القمامة في المشافي وإغلاق مجمع الشفاء الطبي وتأجيل العمليات فيه، كما تعاني المشافي من نقص حاد في كافة المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة