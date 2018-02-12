جامعة القدس تنظم اليوم العلمي المفتوح الثاني

القدس- وطن للأنباء: نظمت جامعة القدس يوماً علمياً مفتوحاً للعام الثاني على التوالي حيث أجرى طلبة كلية القدس بارد للآداب والعلوم فيها مجموعة من التجارب العلمية التفاعلية إضافة لعدة مسابقات شارك فيها الجمهور بحماسة وأثرت لديهم المعلومات العامة في العلوم وفروعها.

ويأتي هذا اليوم العلمي في إطار تشجيع الجامعة لمبادرات الطلبة في كافة المجالات ودعمهم باستمرار لإنجاحها، حيث توفر الجامعة لطلبتها الأجواء والامكانيات التعليمية التي تجعل منها بيئة حاضنة للإبداع، هدفها توسيع آفاق ومدارك الطلبة من خلال التعليم التفاعلي الذي تتبعه الجامعة ككل كمنهج وأسلوب للتدريس.

وأشارت منسقة المختبرات في الكلية الأستاذة أمل جبر أن الكلية ارتأت لتنظيم هذا اليوم سنوياً بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة للمشاركة في العملية التعليمية، كما أنه يعزز روح العمل الجماعي والمبادرة والثقة بالنفس لدى الطلبة الذين يقدمون من خلاله عرضاً مبسطاً أمام الجمهور عن تجاربهم العلمية.

يشار إلى أن كلية القدس بارد إحدى الكليات الرائدة في جامعة القدس، تأسست عام 2006 بموجب شراكة أكاديمية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بين جامعة القدس وجامعة بارد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أفضت إلى تأسيس كلية القدس بارد التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم والآداب الحرة وشهادة الماجستير في برامج التعليم "MAT".