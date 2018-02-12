غنيم: نسعى لتأمين الحشد اللازم لانجاح مؤتمر المانحين

رام الله- وطن للأنباء: أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم على ان الحكومة الفلسطينية تعول على انجاح مؤتمر المانحين المنوي عقده الشهر القادم لتأمين الدعم المالي اللازم لمحطة التحلية المركزية المنوي اقامتها كحل استراتيجي لقطاع غزة، والذي ياتي بالتزامن مع اجتماع لجنة المساعدات الدولية، جاء ذلك خلال لقائه بممثلة الحكومة النرويجية السيدة هيلدا هارشتات والسيد توماس بردل نائب مدير التنمية.

حيث اوضح الوزير غنيم خلال اللقاء ان سلطة المياه تعمل وبشكل مكثف مع الشركاء من اجل ضمان مشاركة واسعة الدول ومساهمتها في تمويل المشروع الذي يعد الاكبر في المنطقة والحل الوحيد لانقاذ قطاع غزة من الكارثة، معتبرا المشاركة في دعم المشروع دعما لحل الدولتين ودعما للحقوق الفلسطينية في بناء دولة قابلة للحياة.

كما تطرق م. غنيم الى المشاريع التي نفذتها وتنفذها سلطة المياه في غزة لتحسين الوضع فيها لا سيما الانجاز الذي حققته في استكمال الاعمال المناطة بمشروع الصرف الصحي لشمال غزة الذي نستعد لافتتاحه بعد عمل تشغيل تجريبي للمشروع وذلك يأتي بعد ان نجحنا في تأمين الطاقة الشمسية له.

وفي ختام اللقاء ثمن الوزير غنيم دور حكومة النرويج في دعم العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة ومنها قطاع المياه.