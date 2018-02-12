وطن للأنباء: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إسرائيل" تستعد للحرب بتحريك حشود كبيرة من قواتها العسكرية عقب إسقاط طائرتها الحربية طراز "إف - 16" في سوريا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، مساء الأحد 11 فبراير / شباط، إن شهود عيان رصدوا أفواجا من الحشود العسكرية الإسرائيلية تتجه نحو الحدود الشمالية مع سوريا.

ووصفت الصحيفة التحركات العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستعداد للحرب على الحدود الشمالية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الشمال على خلفية التطورات الأخيرة التي تضمنت إعلان إسرائيل إسقاط طائرة بدون طيار، وإسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز "إف — 16"، يوم السبت الماضي.

ورغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على أنباء تحريك حشود عسكرية إلى الشمال، إلا أن شهود عيان أكدوا رؤية بطاريات الصواريخ الخاصة بقوات "الدفاع" الجوي تتجه إلى الشمال، بينما رصد آخرون ناقلات تحملها، بحسب الصحيفة.